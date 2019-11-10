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В "Слуге народа" объявили об участии в следующих выборах в ОТГ

14:05, 10 ноября 2019
Политика
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В "Слуге народа" объявили о походе на местные выборы / REUTERS

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«Только что съезд принял решение участвовать в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря. Хочу поздравить около 1700 наших кандидатов и 90 кандидатов на глав. Желаем побед нашим командам.

Для многих это будет своеобразный «тест-драйв»!», – цитирует пресс-служба «Слугу народа» заявление новоизбранного председателя партии Александра Корниенко после голосования.

Напомним, в столице состоялся первый этап съезда партии «Слуга народа». Делегаты избрали председателем политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

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Теги: #выборы#Слуга народа