В "Слуге народа" объявили об участии в следующих выборах в ОТГ

Новоизбранный председатель партии поздравил более 1700 кандидатов от политсилы.

На съезде партии «Слуга народа» делегаты приняли решение об участии политсилы в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря.

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«Только что съезд принял решение участвовать в выборах в ОТГ 22 и 29 декабря. Хочу поздравить около 1700 наших кандидатов и 90 кандидатов на глав. Желаем побед нашим командам.

Для многих это будет своеобразный «тест-драйв»!», – цитирует пресс-служба «Слугу народа» заявление новоизбранного председателя партии Александра Корниенко после голосования.

Напомним, в столице состоялся первый этап съезда партии «Слуга народа». Делегаты избрали председателем политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.