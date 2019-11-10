Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко

Решение было принято на заседании партии единогласно.

Съезд партии "Слуга народа" избрал председателем политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

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Соответствующее решение было принято единогласно.

Перед голосованием Корниенко выступил с трибуны, в частности, по поводу приоритетов партии. Он отметил, что партийный устав нуждается в перезагрузке.

"Перезагрузка власти, строительство партии, создание политических решений для развития страны - это наши основные задачи на новом этапе развития партии", - сказал он.

Ранее на заседании партии было принято решение удовлетворить заявление Дмитрия Разумкова о сложении ним полномочий главы партии.

Напомним, в столице проходит первый этап очередного съезда партии «Слуга народа». Делегаты рассмотрят отчет о деятельности партии за год, кадровые вопросы и вопросы участия в выборах в ОТГ.