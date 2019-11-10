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Новым главой партии "Слуга народа" стал Александр Корниенко

13:26, 10 ноября 2019
Политика
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Александр Корниенко / Фото УНИАН

Съезд партии "Слуга народа" избрал председателем политической силы первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Александра Корниенко.

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Соответствующее решение было принято единогласно.

Перед голосованием Корниенко выступил с трибуны, в частности, по поводу приоритетов партии. Он отметил, что партийный устав нуждается в перезагрузке.

"Перезагрузка власти, строительство партии, создание политических решений для развития страны - это наши основные задачи на новом этапе развития партии", - сказал он.

Ранее на заседании партии было принято решение удовлетворить заявление Дмитрия Разумкова о сложении ним полномочий главы партии. 

Напомним, в столице проходит первый этап очередного съезда партии «Слуга народа». Делегаты рассмотрят отчет о деятельности партии за год, кадровые вопросы и вопросы участия в выборах в ОТГ.

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Теги: #Слуга народа