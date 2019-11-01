С сегодняшнего дня нардепов начнут штрафовать за прогулы

Депутат получит "штраф", если в течение месяца без уважительных причин не будет принимать личного участия в более 30% голосований на пленарных заседаниях или в более чем половине заседаний своего комитета.

В Украине вступил в силу закон о прекращении возмещения народным депутатам расходов на депутатские полномочия за прогулы.

Закон был опубликован в парламентском издании «Голос Украины» 29 октября.

«Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования», - говорится в обнародованном документе.

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Как сообщал УНИАН, 16 октября Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О статусе народного депутата Украины» и в Регламент Верховной Рады о прекращении возмещения народному депутату Украины расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний парламента или заседаний комитетов (№1035-2).

В Законе «О статусе народного депутата Украины» определяется, что народному избраннику в течение всего срока выполнения депутатских полномочий ежемесячно выдаются средства для компенсации стоимости проезда, аренды жилья или найма гостиничного номера, а также возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, в размере месячной заработной платы народного депутата, не подлежащих налогообложению.

Так, принятым законом устанавливается, что, если народный депутат в течение календарного месяца в течение одной очередной сессии Верховной Рады без уважительных причин не принимает непосредственного участия в более чем 30% голосований при принятии решений на пленарных заседаниях парламента или в более чем 50% заседаний комитета ВР, в состав которого он избран, такому депутату не возмещаются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

Прекращение возмещения депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, осуществляется по распоряжению председателя ВР, которое выдается на основании решения комитета, в компетенцию которого входят вопросы депутатской этики, которое принимается на основе сведений по учету рабочего времени народных депутатов, предоставленных Аппаратом ВР.

В Регламенте ВР устанавливается, что перед открытием каждого пленарного заседания в зале заседаний ВР народный депутат регистрируется с помощью электронной системы путем нажатия кнопки "за". В случае, если депутат не зарегистрировался с помощью электронной системы определенным настоящей статьей способом, но в течение пленарного заседания осуществлял голосование по вопросам повестки дня пленарного заседания с помощью электронной системы, он считается зарегистрированным с помощью электронной системы.

Данные участия депутата в не менее 70% голосований при принятии решений ВР на каждом пленарном заседании являются основанием для начисления заработной платы народному депутату за время участия в пленарных заседаниях. Учет участии депутата в голосовании при принятии решений ВР осуществляется с помощью электронной системы, а данные такого учета (в процентах) обнародуются за каждый день пленарных заседаний на официальном сайте ВР и на личной странице народного депутата, размещенной на официальном сайте парламента.

Ранее в Регламенте определялось, что данные письменной регистрации являются основанием для начисления выплат народному депутату за время участия в пленарных заседаниях ВР.

25 октября президент Украины Владимир Зеленский подписал данный закон.