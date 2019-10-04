Гендиректор "Укроборонпрома" Абромавичус не может занимать в Украине госдолжности, поскольку сохранил паспорт Литвы

Генеральный директор Государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус не может занимать в Украине государственные должности, поскольку не вышел из гражданства Литвы и не имеет права на двойное гражданство

Такой вывод следует из комментария бывшего судьи Конституционного суда Литвы, который был судьей-докладчиком в деле о конституционности Закона о гражданстве Литвы, профессора конституционного права Витаутаса Синкявичюса.

В Украине двойное гражданство запрещено законодательством – тем не менее, получив статус украинца, генеральный директор государственного концерна «Укроборонпром» Айварас Абромавичус сохранил литовский паспорт, которым, по данным источников УНИАН, активно пользуется в своих зарубежных, даже служебных (!) поездках. Законодательство Литвы в исключительных случаях позволяет двойное гражданство, однако ни украинским, ни литовским журналистам никогда не были предоставлены доказательства того, что министр экономики времен Порошенко Абромавичус соответствует требованиям для таких исключительных случаев.

По словам профессора Синкявичюса, согласно Закону «О гражданстве» Республики Литва действительно существует определенная категория лиц, которые имеют права на двойное гражданство. Однако, исходя из пояснений профессора касательно литовского закона, Айварас Абромавичус не относится к этой категории. «Лица, которые имеют право на двойное гражданство, должны соответствовать трем требованиям. Во-первых, они должны быть гражданами Литвы до 1940 года. Во-вторых, они должны выехать из Литвы до 1990 года. В-третьих, они должны иметь гражданство другого государства. Тогда они или их дети, внуки и правнуки соответствуют требованиям закона. Если хоть одно условие отсутствует, ни они, ни их дети, внуки и правнуки не имеют права на двойное гражданство», - говорит профессор Синкявичюс.

В 2016 году, еще в должности министра в правительстве Яценюка, Абромавичус ссылался именно на эту норму литовского закона, объясняя свое нежелание отказаться от второго гражданства: «если прадеды уехали из страны, по-моему, до 1940 года, то их потомки имеют возможность сохранить гражданство». Он акцентировал, что его предки, «исходя из сводок миграционного департамента», уехали в Бразилию.

Тем не менее, согласно пояснениям литовских конституционалистов, если Айварас Абромавичус и хочет претендовать на два гражданства, то, помимо литовского, согласно закону это может быть только гражданство Бразилии, а никак не Украины.

Читайте такжеГлава Укроборонпрома Абромавичус нарушает литовские законы, работая в УкраинеВпрочем, как стало известно УНИАН, Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литовской Республики неоднократно вообще отказывался предоставить литовским медиа хоть какие-то доказательства того, что прадедушка Айвараса Абромавичуса соответствует всем трем условиям, что теоретически позволило бы Абромавичусу иметь два гражданства.

Напомним, украинское гражданство Айварас Абромавичус получил в декабре 2014 года, ему его по упрощенной процедуре без надлежащих проверок предоставил бывший президент Петр Порошенко. Абромавичус тогда публично солгал, заявив, что, согласно литовскому законодательству, после получения иного гражданства, гражданство Литвы автоматически аннулируется.

Читайте также﻿Абромавичус "забыл" задекларировать ОВГЗ жены на 13,5 миллионов гривень - СМИВ 2015 году, отвечая на официальный запрос УНИАН, советник Министра внутренних дел Литвы Томас Бержинскас сообщил: «Г-н А. Абромавичус является гражданином Литовской Республики. Такое решение было принято Департаментом миграции при Министерстве внутренних дел, 20-04-2015».

Как известно, согласно украинскому закона «О гражданстве», одним из обязательных условий для принятия в украинское гражданство является «предоставление декларации об отсутствии иностранного гражданства (для лиц без гражданства) или обязательства прекратить иностранное гражданство (для иностранцев)». Начиная с 2014 года и вплоть до своей отставки, информации о том, что Абромавичус подал соответствующее ходатайство в Литве, министр экономики не предоставил.

В начале октября 2019 года УНИАН обратился к нему с новым запросом о том, когда Айварас Абромавичус, как руководитель главного стратегического консорциума Украины, подаст соответствующие документы о выходе из литовского гражданства.