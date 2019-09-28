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Новосад планирует продолжить реализацию реформ в сфере образования, начатых командой Гриневич

15:25, 28 сентября 2019
Политика
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Новосад продолжит реализацию реформ в сфере образования, начатых командой предыдущего министра / фото УНИАН

Министр образования и науки Украины Анна Новосад планирует продолжить реализацию реформ, начатых командой своей предшественницы Лилии Гриневич.

Об этом Новосад сообщила в комментарии УНИАН, отвечая на вопрос, намерена ли она продолжать реформы в сфере образования.

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«Разумеется, «Новая украинская школа», которой было положено два года тому назад, останется нашим приоритетом. Однозначно, это большой фундамент, который был заложен для изменений в школе, и наша задача - подхватить эстафету в этом марафоне и продолжить эти изменения», - отметила Новосад.

По ее словам, в первую очередь МОН планирует завершить изменения в начальной школе и начать реформу в базовой школе.

«Однозначно, это останется на адженде. На следующий год остается субвенция на «Новую украинскую школу», и мы хотим продолжать в этом же направлении», - подчеркнула Новосад.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2018 года в Украине стартовала реформа начального образования - "Новая украинская школа". С 1 сентября 2017 года новые стандарты протестировали в 100 школах.

Все первоклассники, которые пошли в школу в 2018 году, будут учиться 12 лет. Также они начали учиться по новому государственному стандарту начального общего образования, который ориентирован на получение компетенций.

Главная цель реформы - создать школу, в которой будет приятно учиться и которая будет давать ученикам не только знания, но и умение применять их в жизни.

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Теги: #Новая украинская школа#Минобразования Украины#Лилия Гриневич