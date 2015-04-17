Во время "прямой линии" Путин изображал доброго дядю - NYT

Так на страницах New York Times описывает вчерашнюю пресс-конференцию президента России обозреватель Нейл Макфаркюхар. Он добавляет, что Путин уверял, что экономический кризис в стране под контролем и он сам не в восторге от трудностей, сообщает ZN.

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Хотя в прошлом году во время такой пресс-конференции Путин акцентировал внимание на аннексии Крыма и "национальной гордости" после оккупации части Украины. А в этот раз он говорил больше про коров и надои, чем о Крыме. Первое упоминание о полуострове прозвучало через три часа и 40 минут с начала пресс-конференции. До того Путин пытался изобразить стабильность в экономике, хотя инфляция перевалила за 11%.

Когда же разговор коснулся политики, он начал повторять то, что уже много раз сказал. В частности о том, что российских войск якобы на Востоке Украины нет. А США виноваты в том, что появились террористы "Исламского государства".

"У Путина есть два основных публичных образа. Один из них - сердитый Путин, который иногда, кажется, презирает весь мир и в своих речах призывает силовиков жестко пресекать внутренние угрозы для его власти. Но есть Путин - "добрый дядя". Таким он был вчера, отвечая на большинство вопросов по умеренной позиции", - говорится в статье.

Еще осенью он давал понять, что готов захватить половину Украины, чтобы создать там псевдодержаву "Новороссию". Теперь же его заявления уверяют в обратном.

"У нас нет имперских амбиций. Но обеспечить достойную жизнь, в том числе россиянам, которые живут за границей, в соседних странах СНГ, мы можем развивая взаимодействие и сотрудничество", - сказал Путин.

Но пока президент России выступал в образе "доброго дяди", его военные в Москве заявляли, что это Запад виноват в войне в Украине. И заверили, что они "не будут мириться" с расширением НАТО. А кроме того, полиция ворвалась в офис организации оппозиционера Михаила Ходорковского и изъяла все документы и компьютеры. Это подает агрессивный сигнал как россиянам, так и всему миру.