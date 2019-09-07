Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в аэропорту "Борисполь" после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.
Зеленский напомнил, что 7 августа провел телефонный разговор с Путиным.
"Мы договорились о первом этапе в разблокировании нашего диалога и первом этапе в прекращении войны - возвращении наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы. Они были созданы. Мы договорились, что в течение месяца должны говорить очень предметно, работать мощно, без лжи и вернуть наших ребят домой", - отметил президент.
Читайте такжеСамолет с украинскими моряками и политзаключенными приземлился в "Борисполе" (фото, видео)
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в аэропорту "Борисполь" после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.
Зеленский напомнил, что 7 августа провел телефонный разговор с Путиным.
"Мы договорились о первом этапе в разблокировании нашего диалога и первом этапе в прекращении войны - возвращении наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы. Они были созданы. Мы договорились, что в течение месяца должны говорить очень предметно, работать мощно, без лжи и вернуть наших ребят домой", - отметил президент.
Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Украину вернулись 35 украинцев.