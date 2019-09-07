Президент Владимир Зеленский также отметил, что начальная формула по обмену удерживаемыми лицами, о которой он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным, была сохранена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в аэропорту "Борисполь" после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

Зеленский напомнил, что 7 августа провел телефонный разговор с Путиным.

"Мы договорились о первом этапе в разблокировании нашего диалога и первом этапе в прекращении войны - возвращении наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы. Они были созданы. Мы договорились, что в течение месяца должны говорить очень предметно, работать мощно, без лжи и вернуть наших ребят домой", - отметил президент.

Читайте такжеСамолет с украинскими моряками и политзаключенными приземлился в "Борисполе" (фото, видео)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый этап действий по прекращению войны на Донбассе реализован.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Зеленский сказал в аэропорту "Борисполь" после встречи украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

Зеленский напомнил, что 7 августа провел телефонный разговор с Путиным.

"Мы договорились о первом этапе в разблокировании нашего диалога и первом этапе в прекращении войны - возвращении наших военных, наших пленных, наших моряков, наших территорий. Мы договорились создать рабочие группы. Они были созданы. Мы договорились, что в течение месяца должны говорить очень предметно, работать мощно, без лжи и вернуть наших ребят домой", - отметил президент.

Как сообщалось, в субботу, 7 сентября, в Украину вернулись 35 украинцев.