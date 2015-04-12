Позиция Германии по Крыму остается неизменной - МИД страны

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью немецкому изданию Die Welt, которое цитирует Апостроф.

Читайте такжеКрым из курорта превратился в гигантский склад оружия - Порошенко Так, отвечая на вопрос, согласилась ли Германия с тем, что Крым останется под контролем Москвы, Штайнмайер отметил: «Наоборот. Наша позиция по этому вопросу ясна: аннексия Крыма является незаконной».

Россия аннексировала Крым и Севастополь в марте 2014 года.