Яценюк заявил, что готов назвать главных коррупционеров страны во время заседания ВР

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Я назову...в парламенте. Вы услышите», - сказал Яценюк.

Он отметил, что все члены Кабмина и его председатель лично готовы дать показания по всем вопросам, в том числе по обвинениям, прозвучавшим в адрес правительства со стороны уволенного руководства Государственной финансовой инспекции.

«Вчера завершилось служебное расследование (в отношении руководства Госфининспекции - УНИАН), вскрылись факты. Цифра в 7,5 млрд грн не имеет никакого отношения ни к одному чиновнику действующего Кабинета министров, лично премьер-министру Украины, - сказал Яценюк. - И теперь я требую от Генпрокуратуры и Службы безопасности расследовать все коррупционные деяния в отношении бывшего руководства Госфининспекции. Так же, как расследуются коррупционные деяния бывшего руководства Государственной фискальной службы и других органов власти и предприятий».

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Премьер добавил, что правительство пошло на беспрецедентную борьбу с коррупцией.

«Мне пришло официальное письмо от Генпрокуратуры Украины, я отправляю все материалы - непосредственно в ГПУ. Пригласят - я готов туда пойти», - заверил Яценюк.