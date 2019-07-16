Россия в Совбезе ООН решила отвлечь внимание от годовщины трагедии MH17 вопросом об украинском языке - МИД

Российская Федерация накануне пятой годовщины сбивания малайзийского «Боинга» рейса MH17 в небе над Донецкой областью пытается отвлечь внимание от этой трагедии инициированием обсуждения закона об украинском языке на заседании Совета безопасности ООН.

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Об этом Министерство иностранных дел Украины заявило в Twitter.

"Чтобы отвлечь внимание от MH17, Россия пытается начать обсуждение закона об украинском языке на Совете безопасности ООН. Однако Россия имеет один язык в наличии: язык силы. Несмотря на это, справедливость будет установлена, и Россия заплатит за катастрофу MH17", - убеждены в МИД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 17.00 по киевскому времени начнется заседание Совета безопасности ООН по вопросу относительно закона Украины о функционировании украинского языка как государственного.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к заключению, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый») , который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «руководителем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в сбивании малайзийского «Боинга» начнется 9 марта 2020 года.