Дело МН17: Нидерланды начали передачу уголовного производства из Украины

Суд над подозреваемыми в атаке на малайзийский «Боинг» начнется 9 марта 2020 года.

Нидерланды начали процедуру передачи из Украины уголовного производства по делу о катастрофе самолета Boeing-777 рейса МН17 в июле 2014 года.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

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"Два года назад министры юстиции Украины и Нидерландов подписали соглашение о сотрудничестве по расследованию крушения боинга МН-17. Сегодня соглашение уже действует - Нидерланды начали по нему процедуру передачи уголовного производства из Украины. Еще более важной она будет на стадии судебного разбирательства, которое начнется 9 марта 2020 года", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, которая дислоцируется в Курске.

19 июня международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), руководивший «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был главой 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был главарем «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в атаке на малайзийский «Боинг» начнется 9 марта 2020 года.