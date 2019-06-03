Журналистка Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского - указ (фото)

Мендель победила в конкурсе, в котором участвовали около 4 тыс. человек.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил журналистку Юлию Мендель на должность своего пресс-секретаря.

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Об этом говорится в указе главы государства №350 от 3 июня.

"Назначить Мендель Юлию Владимировну пресс-секретарем президента Украины", - говорится в указе.

Как сообщал УНИАН, в конкурсе на должность пресс-секретаря Зеленского победила 32-летняя журналистка Мендель. В конкурсе приняли участие около 4 тыс. человек.

Мендель училась журналистике в Киеве, принимала участие в тренинге для журналистов в Йельском университете в США, работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интер". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.