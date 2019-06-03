Названо имя пресс-секретаря Зеленского (фото)
Президент Украины Владимир Зеленский назначит на должность собственного пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель.
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Об этом сначала сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в Администрации президента. Позже эту информацию подтвердили в "Команде Зеленского" в Facebook.
В конкурсе приняли участие около 4 тысяч человек. В финал вышли трое, с кем лично общались Зеленский и члены команды из АП. Претендентам устроили импровизированную пресс-конференцию с неожиданными вопросами на украинском и английском языках. Оценивались понимание политического контекста в Украине и мире, стрессоустойчивость, мировоззренческие позиции, чувства юмора и скорость реакции.
Сама Мендель сначала не подтвердила и не опровергла эту информацию, и предложила подождать официальных результатов, сообщает theБабель.
Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо" и "Интере". Несколько лет журналистка сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.
В 2016-м Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о неприличных комментариях в ее адрес от незнакомого мужчины. Этот пост собрал сотни комментариев и вызвал бурную дискуссию о том, стоит ли о таких случаях говорить публично.
Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 июня, в 13:00 проведет брифинг на крыльце Администрации президента в Киеве.