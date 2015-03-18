Кабмин создал Национальное антикоррупционное агентство
18:02, 18 марта 2015Политика
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Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о создании Национального антикоррупционного агентства.
Кабмин создал еще один орган по борьбе с коррупцией / УНИАН
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко.
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"Что касается антикоррупционного законодательства..., что касается правительства, в компетенцию правительства входит реализация закона о предотвращении коррупции, а именно - создание превентивного органа - национального антикоррупционного агентства. Сегодня правительство приняло решение о создании Национального антикоррупционного агентства", - сообщил Павел Петренко.
Отметим, что параллельно также создается Национальное антикоррупционное бюро. 6 марта конкурсная комиссия определила четырех кандидатов на должность его главы, которые прошли в третий этап отбора.
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