Президент утвердил изменения в деятельность антикоррупционного бюро
15:38, 03 марта 2015Политика
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Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".
Порошенко подписал изменения в закон о деятельности антикоррупционного бюро / УНИАН
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
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Закон № 198-VIII, принятый Верховной Радой 12 февраля 2015 года, регулирует правовое поле деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.
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