Президент утвердил изменения в деятельность антикоррупционного бюро

Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции".

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Читайте такжеКандидаты на должность директора антикоррупционного бюро проходят собеседование Закон № 198-VIII, принятый Верховной Радой 12 февраля 2015 года, регулирует правовое поле деятельности Национального антикоррупционного бюро и Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter