Отобраны 4 кандидата на пост главы антикоррупционного бюро

На этом этапе, как сообщает "Новое время", эксперты рассматривали 21 претендента. В итоге четверых направили на следующий этап - специальную проверку, которая предшествует итоговому голосованию.

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В топ-4 кандидатов вошли Виктор Чумак, Артем Ситник, Яков Варичев и Николай Сирый.

Ранее в неправительственной организации Transparency International Украина рассказали, что далеко не все кандидаты на должность директора Национального антикоррупционного бюро из опубликованного президентом списка соответствуют требованиям закона.