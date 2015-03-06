Отобраны 4 кандидата на пост главы антикоррупционного бюро
15:59, 06 марта 2015Политика
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В здании администрации президента состоялось очередное заседание конкурсной комиссии по выбору кандидатов на пост руководителя Национального антикоррупционного бюро.
Чубаров провел очередное заседание по отбору главы антикоррупционного бюро / Фото УНИАН
На этом этапе, как сообщает "Новое время", эксперты рассматривали 21 претендента. В итоге четверых направили на следующий этап - специальную проверку, которая предшествует итоговому голосованию.
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В топ-4 кандидатов вошли Виктор Чумак, Артем Ситник, Яков Варичев и Николай Сирый.
Ранее в неправительственной организации Transparency International Украина рассказали, что далеко не все кандидаты на должность директора Национального антикоррупционного бюро из опубликованного президентом списка соответствуют требованиям закона.
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