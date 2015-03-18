МИД готовит отправку в Гаагу материалов с откровениями Путина и Шойгу о Крыме - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Арсений Яценюк сегодня на заседании правительства.

"По поручению правительства Министерство юстиции Украины обратилось к Киевскому институту судебных экспертиз. Я проинформирован о том, что вчера сделаны выводы Институтом судебных экспертиз по поводу высказываний российского президента Владимира Путина и министра обороны РФ Шойгу относительно аннексии и захвата украинской территории. По выводам института, такие высказывания четко содержат признаки нарушения международного права и свидетельствуют о выдачи прямых указаний относительно аннексии Крыма и осуществления военной интервенции против Украины", - сказал Яценюк.

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По его словам, МИД подготовило проект заявления согласно статье 11 Римского статута, "и такое заявление должно быть отправлено в Гаагский трибунал, и органы прокуратуры, а именно ГПУ должна безотлагательно начать процесс о привлечении РФ к ответственности за агрессию против Украины в Гаагском трибунале".

"Прошу Министерство юстиции передать соответствующие материалы органам прокуратуры. И обращаюсь с просьбой к ГПУ, согласно решению парламента продолжать эту работу", - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, Киевский НИИ судебных экспертиз проводил, в частности, экспертизу высказываний Путина в фильме "Крым. Путь на родину".

Министр юстиции Павел Петренко объяснял, что экспертиза нужна, чтобы впоследствии через Генеральную прокуратуру приобщить материалы экспертизы к иску в Гаагский трибунал.

"В этом фильме Владимир Путин публично признался в захвате территории Украины, в поддержании бывшего президента Януковича, в его эвакуации с территории Украины, в причастности к нарушениям прав человека на востоке Украины и в Крыму, в размещении ядерного оружия в Крыму. Поэтому этот фильм ляжет в основу большого исторического процесса, и действиям Путина будет дана оценка с позиции международного уголовного права", - сказал Петренко.