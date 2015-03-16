Путин признал военное вмешательство России в Крыму - Госдеп США

Об этом заявила представитель Госдепартамента США Джен Псаки, комментируя фильм «Крым. Путь на Родину», передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

«Год назад президент Путин заявил всему миру, что российские вооруженные силы не вмешивались в ситуацию в Крыму. Теперь он признает перед всем миром, что российские войска на самом деле вмешались, и это его собственные слова», – отметила Псаки.

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«Я полагаю, что они (РФ - ред.) признались перед всем миром не только в факте военного вмешательства, но и в том, что они были готовы предпринять более агрессивные действия», – прокомментировала Джен Псаки слова Владимира Путина о том, что он был готов привести в состояние боевой готовности ядерные силы в марте 2014 года.