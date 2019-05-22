Парубий поддерживает обращение в Конституционный суд из-за указа президента о роспуске Рады

По его словам, ни спикер парламента, ни президент не уполномочены устанавливать отсутствие или наличие коалиции в Верховной Раде.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает инициативу относительно обращения в Конституционный суд касаемо указа президента о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в сессионном зале ВР.

Говоря об основаниях подписания президентом указа о роспуске парламента, спикер отметил, что президент "считает, что коалиции не существует уже два года".

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"Я не нашел (в Конституции - УНИАН) среди его полномочий полномочия устанавливать или утверждать о существовании коалиции", - сказал Парубий и добавил, что у председателя ВР также нет таких полномочий.

Спикер парламента отметил, что для него существует факт того, что 17 мая коалиция объявила о своем роспуске. "И с этого момента начался конституционный срок - 30 дней для формирования новой коалиции. И мы находимся в конституционном процессе формирования коалиции", - сказал председатель ВР.

"Считаю, что указ о роспуске парламента противоречит действующей Конституции", - подчеркнул Парубий.

Также он считает, что указ президента - это "не только пренебрежение Конституции, а ввод Украины в конституционный кризис". "Воюющую Украину завели в конституционный кризис", - добавил он.

Спикер отметил, что только суд может определить соответствие этого указа Конституции. "Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд и я поддерживаю эту инициативу... Я понимаю, что решение Конституционного суда может быть позже, чем проведение самих выборов. Но вместе с тем, я убежден, что я как председатель Верховной Рады Украины должен дать политическую оценку этому указу и сказать, что его автор будет нести ответственность и по закону, и перед народом Украины", - сказал Парубий.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

По словам главы АП Андрея Богдана, в указе президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады будут указаны основания в соответствии с п. 1 ст. 90 Конституции Украины – "отсутствие коалиции в Верховной Раде". "В данном случае – это будет правовая оценка правовой ситуации, которая сложилась в Верховной Раде, и этот указ будет основываться исключительно на Конституции Украины", - сказал он.