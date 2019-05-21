Указ о роспуске ВР будет основываться исключительно на Конституции – советник Зеленского

По словам Богдана, в указе будет дана оценка правовой ситуации, сложившейся в Верховной Раде.

Советник президента Владимира Зеленского по юридическим вопросам Андрей Богдан заявил, что указ президента Украины о роспуске Верховной Рады будет основываться исключительно на Конституции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Богдан сообщил журналистам после завершения консультаций Зеленского с лидерами фракций и групп парламента о роспуске Верховной Рады.

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Отвечая на вопрос, какие основания будут приведены в указе президента о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8-го созыва, Богдан ответил: «Пункт 1 статьи 90 (Конституции Украины) - отсутствие коалиции в Верховной Раде».

«В данном случае - это будет правовая оценка правовой ситуации, сложившейся в Верховной Раде, и этот указ будет основываться исключительно на Конституции Украины», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 20 мая Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады 8-го созыва и проведение досрочных парламентских выборов.