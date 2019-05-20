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Зеленский: следующие 5 лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали

11:47, 20 мая 2019
Политика
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Фото REUTERS

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"Дорогой народ. На протяжении своей жизни я пытался делать все, чтобы украинцы улыбались. Это я ощущал сердцем. Это была не только моя работа. Правда, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо", - сказал президент Владимир Зеленский на торжественном заседании по случаю инаугурации в Верховной Раде.

Эти слова стали завершающими в его речи.

Как сообщал УНИАН, состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Он принес присягу и официально стал шестым президентом Украины. Также он уже заявил о том, что распускает Верховную Раду восьмого созыва.

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Новость в сюжете: Инаугурация Зеленского
Теги: #Владимир Зеленский