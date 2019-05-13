Евросоюз изучает возможность введения санкций против РФ из-за выдачи паспортов - Могерини

Высокий представитель ЕС подтвердила, что сегодня в Брюсселе обсуждался вопрос санкций против России в связи с паспортным указом.

Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини заявляет, что ЕС в ближайшие недели продолжит изучать возможность введения санкций против Российской Федерации из-за выдачи паспортов украинцам на оккупированном Донбассе по упрощенной процедуре.

Об этом Могерини сообщила на пресс-конференции после заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе, а также встречи с шестью главами МИД стран-участниц инициативы "Восточное партнерство".

В частности, ее попросили прокомментировать заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который сказал, что ЕС не должен ограничиваться только персональными санкциями из-за паспортного указа, а следует прибегнуть к более действенной реакции.

Могерини подтвердила, что сегодня обсуждался вопрос применения санкций против России из-за упрощения процедуры выдачи российских паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

В частности, по ее словам, этот вопрос обсуждался "не только с восточными партнерами, но также в начале нашего заседания Совета ЕС по иностранным делам".

"Я уверена, что мы продолжим рассматривать этот вопрос в ближайшие недели", - добавила высокий представитель Европейского Союза Могерини.

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Как сообщал УНИАН, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планировал обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и упрощения процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявлял, что в ходе визита в Брюссель будет добиваться от ЕС введения экономических санкций против России из-за так называемых «паспортных указов».

Сегодня министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек перед началом заседания Совета ЕС сообщил, что в Европейском Союзе стремятся больше к диалогу с Российской Федерацией, а не введению новых санкций за выдачу паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии, которая председательствует в первом полугодии 2019 года в Совете Европейского Союза, Теодор Мелешкану назвал проблемой решение Российской Федерации выдавать паспорта украинцам на оккупированном Донбассе по упрощенной процедуре, но не считает введение санкций лучшим шагом.

В то же время, министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс выступает за введение санкций против России из-за этого решения.