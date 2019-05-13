В ЕС хотят больше диалога с РФ, а не новых санкций из-за выдачи паспортов - глава МИД Чехии

Глава чешской дипломатии подчеркивает важность выполнения обязательств по Минским соглашениям.

Министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек подчеркивает, что в Европейском Союзе хотят больше диалога с Российской Федерацией, а не введения новых санкций из-за выдачи паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

Об этом Петршичек сообщил перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

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В частности, его спросили о том, будет ли обсуждаться сегодня вопрос введения санкций против России в связи с решением РФ упростить процедуру выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

"Европейский Союз поддерживал Украину на протяжении последних пяти лет, и мы решительно высказывались в пользу украинской территориальной целостности и суверенитета. И этот односторонний шаг (о выдаче паспортов - УНИАН), вы знаете, не помогает ситуации. Для нас важно, прежде всего, чтобы выполнялись обязательства по Минским соглашениям. Это первый шаг. Однако, в то же время, мы хотим больше диалога, чем подобного давления, которое демонстрирует Россия", - подчеркнул Петршичек.

Как сообщал УНИАН, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 13-14 мая в ходе визита в Брюссель будет добиваться от ЕС введения экономических санкций против России из-за так называемых «паспортных указов».