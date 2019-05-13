Климкин: Украина готовит несколько "сюрпризов" в ответ на выдачу Россией паспортов

Глава МИД подчеркнул, что в ответ на действия России необходимо принять наиболее эффективные меры.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Украина готовит несколько "сюрпризов" в ответ на выдачу Россией паспортов украинским гражданам по упрощенной процедуре, но на уровне Европейского Союза надо найти системный ответ.

Об этом Климкин сказал журналистам в Брюсселе после заседания министров иностранных дел государств-членов ЕС и стран-участниц "Восточного партнерства" под председательством высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Глава МИД сообщил, что свой визит в Брюссель он начал с встреч со своими европейскими коллегами, в том числе главой МИД Германии Гайко Маасом.

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"В смысле выдачи паспортов очень важно, что Европейский Союз понимает, что на этот раз какими-то формальными санкциями, персональными, уже ничего не должно закончиться. Вот это будет точно то, что у нас называют предательство", - заявил Климкин.

В этой связи министр сказал, что, если санкции будут применены по отношению к 10, 20 или 50 людям, это не будет ответом.

При этом, по его словам, сегодня на встрече с министрами стран-членов ЕС он подчеркнул, что выдача российских паспортов является большой проблемой для Украины и ее национальной безопасности, и не только для оккупированной территории. Также, по мнению Климкина, это проблема как для Беларуси, Молдовы, так и для Латвии и Эстонии.

"Немецкому министру сказал, там есть два миллиона русскоязычных, давайте посмотрим, сколько у них паспортов? И там они начинают задумываться, и я думаю, что мы постепенно будем двигаться к тому, чтобы сделать такой системный ответ", - сказал глава МИД.

"К сожалению, пока очень разные мнения, но то, что мы должны двигаться к этому ответу, а не ограничиться какими-то формальными там лозунгами... такие немного санкции, а потом скажем, что мы что-то сделали. Вот такого на самом деле не будет", - добавил он.

Климкин заявил, что были рассмотрены дальнейшие шаги и что нужно сделать. "С некоторыми из коллег и друзей дискуссия, скажу откровенно, реально лучше - понимаем с полуслова, а с некоторыми нужно разговаривать дальше", - заявил Климкин.

На уточнение о том, что ранее он говорил, что в качестве ответа на выдачу Россией паспортов на оккупированном Донбассе, готовятся "сюрпризы".

"На самом деле, будет несколько сюрпризов. Я не буду их объявлять ... Есть идеи, связанные с применением практических, технических вещей в биометрике. Есть идеи, связанные с предстоящей переписью. То есть очень много вещей. Мы их сейчас консолидируем. Есть идеи, о которых вы вообще не услышите. Они будут делаться на уровне спецслужб, а есть идеи, которые в ближайшее время услышите", - сообщил Климкин.

В этой связи он добавил, что сейчас осуществляются меры, чтобы системно построить такой ответ, чтобы он во времени был наиболее эффективным.

"То, что мы сегодня обсуждали, - нам надо найти действительно системный консолидированный ответ на паспорта, поскольку это угроза не только странам, которые граничат с сегодняшней Россией, это угроза всему Европейскому Союзу", - сказал Климкин.