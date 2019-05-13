Глава МИД Литвы выступил за введение санкций против РФ за выдачу паспортов на Донбассе

Линас Линкявичюс назвал действия России вопиющим нарушением международного права.

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс выступает за введение санкций против России из-за решения об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе.

Об этом Линкявичюс сказал перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

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Он подтвердил, что сегодня будет обсуждаться вопрос выдачи Россией паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

"Это является еще одним вопиющим нарушением международного права, и этот процесс паспортизации также проходил в Грузии", - сказал Линкявичюс.

"Откровенно, мы согласились, что, если что-то пойдет не так, если нарушения международного права, международных обязательств и также нарушения наших соглашений с Россией продолжатся, - мы должны принять это во внимание и должны подумать над дополнительными мерами. Я верю, что должны быть дополнительные санкции", - подчеркнул Линкявичюс.

Как сообщал УНИАН, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 13-14 мая в ходе визита в Брюссель будет добиваться от ЕС введения экономических санкций против России из-за так называемых «паспортных указов».

Сегодня министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек сообщил, что в Европейском Союзе стремятся больше к диалогу с Российской Федерацией, а не введению новых санкций за выдачу паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии, которая председательствует в первом полугодии 2019 года в Совете Европейского Союза, Теодор Мелешкану назвал проблемой решение Российской Федерации выдавать паспорта украинцам на оккупированном Донбассе по упрощенной процедуре, но не считает введение санкций лучшим шагом.