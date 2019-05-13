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Глава МИД Литвы выступил за введение санкций против РФ за выдачу паспортов на Донбассе

13:17, 13 мая 2019
Политика
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Линас Линкявичюс / REUTERS

Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс выступает за введение санкций против России из-за решения об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов на оккупированном Донбассе.

Об этом Линкявичюс сказал перед началом заседания Совета Европейского Союза на уровне министров иностранных дел в Брюсселе.

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Он подтвердил, что сегодня будет обсуждаться вопрос выдачи Россией паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

"Это является еще одним вопиющим нарушением международного права, и этот процесс паспортизации также проходил в Грузии", - сказал Линкявичюс.

"Откровенно, мы согласились, что, если что-то пойдет не так, если нарушения международного права, международных обязательств и также нарушения наших соглашений с Россией продолжатся, - мы должны принять это во внимание и должны подумать над дополнительными мерами. Я верю, что должны быть дополнительные санкции", - подчеркнул Линкявичюс.

Как сообщал УНИАН, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел 13-14 мая в Брюсселе планирует обсудить ситуацию в Украине после президентских выборов и упрощение процедуры выдачи российских паспортов гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что 13-14 мая в ходе визита в Брюссель будет добиваться от ЕС введения экономических санкций против России из-за так называемых «паспортных указов».

Сегодня министр иностранных дел Чешской Республики Томаш Петршичек сообщил, что в Европейском Союзе стремятся больше к диалогу с Российской Федерацией, а не введению новых санкций за выдачу паспортов украинцам на оккупированном Донбассе.

В свою очередь министр иностранных дел Румынии, которая председательствует в первом полугодии 2019 года в Совете Европейского Союза, Теодор Мелешкану назвал проблемой решение Российской Федерации выдавать паспорта украинцам на оккупированном Донбассе по упрощенной процедуре, но не считает введение санкций лучшим шагом.

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Теги: #Донбас