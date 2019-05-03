В Белом доме рассказали об "очень позитивной беседе" Трампа и Путина: говорили об Украине

Телефонный разговор лидеров США и РФ продолжался более часа и, среди прочего, касался Северной Кореи, Венесуэлы, возможности начала нового ядерного соглашения с возможным привлечением Китая, а также доклада Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы в США.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и президент Российской Федерации Владимир Путин провели разговор, во время которого обсудили вопросы, касающиеся Украины.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс на брифинге, который транслировался американским онлайн-ресурсом C-SPAN, лидеры США и РФ провели сегодня телефонный разговор.

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"Они провели очень хорошее обсуждение. Говорили чуть больше часа", - сказала Сандерс.

Она отметила, что разговор касался ядерного соглашения, в частности, как о возможности продления действия нынешнего соглашения, так и о начале нового с возможным присоединением к нему Китая.

"Они обсуждали торговлю и тот факт, что она возросла между обеими странами с того момента, как Трамп вступил в свою должность. Они также говорили о Северной Корее. Они еще говорили об Украине и Венесуэле, и вообще состоялся очень положительный разговор", - заявила Сандерс.

В то же время она не уточнила, о каких именно вопросах говорилось в контексте Украины.

Представитель Белого дома добавила, что в отношении Венесуэлы Трамп прежде всего сосредоточивал внимание на необходимости оказания помощи народу Венесуэлы, и, в частности, обеспечения того, чтобы венесуэльцы могли получить пищу, питьевую воду и медицинские средства. Президент США подчеркнул важность мирного переходного периода в Венесуэле.

Также во время разговора "очень коротко" речь шла о докладе специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп и Путин обсудили этот вопрос в контексте того, что расследование завершено, и что "не было тайного сговора" между представителями избирательного штаба Трампа и российским правительством. "О чем, я очень уверена, оба лидера очень хорошо знали задолго до того, как состоялся этот телефонный разговор", - отметила Сандерс.

Отдельно Сандерс сказала, что в отношении Северной Кореи оба лидера подтвердили необходимость создания безъядерной зоны на Корейском полуострове. По ее словам, Трамп подчеркнул важность, чтобы Россия активизировала усилия и продолжала содействовать "осуществлению давления на Северную Корею для ядерного разоружения".

Кроме того, она заявила, что ей не известно о планах проведения встречи между Трампом и Путиным в ближайшее время.