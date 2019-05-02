В МИД Украины выразили свою позицию по ситуации в Венесуэле

В украинском внешнеполитическом ведомстве с тревогой наблюдают за столкновениями между протестующими и режимом Мадуро в Венесуэле.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что проведение свободных выборов президента Венесуэлы прекратит противостояние в этой стране.

Об этом сообщил заместитель министра Сергей Кислица в микроблоге Twitter.

Кислица выражает убеждение, что проведение свободных выборов президента прекратить противостояние в Венесуэле.

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"С тревогой наблюдаем за столкновениями между протестующими и режимом Венесуэлы. Наши соболезнования близким погибших и раненым. Единственный путь прекратить кровопролитие, узурпацию власти Мадуро, страдания людей - это свободные и прозрачные президентские выборы, сертифицированные международными организациями, в частности ОАГ (Организацией Американских государств)", - отметил Кислица.

Как сообщал УНИАН, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал сограждан выйти 2 мая на забастовки, которые впоследствии должны перерасти во всеобщую забастовку, чтобы усилить давление на действующего главу государства Николаса Мадуро.

Накануне в Каракасе во время очередных акций протеста против режима Мадуро сотрудники сил правопорядка застрелили 27-летнюю женщину. Венесуэльская неправительственная правозащитная организация по наблюдению за социальными конфликтами назвала гибель активистки убийством. Кроме того, во время столкновений с полицией 27 человек были ранены. Среди пострадавших от действий полиции - венесуэльский журналист, который освещал протесты.

Накануне сторонники Гуайдо на его призыв снова вышли на улицы Каракаса и других городов Венесуэлы, чтобы выразить протест против Мадуро. На своей странице в Twitter Гуайдо опубликовал карту Венесуэлы с обозначением мест проведения демонстраций. По данным политика, на 1 мая их было 397.