Советники назвали ключевой приоритет Зеленского во внешней политике
Ключевым приоритетом для новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике станут активизация работы «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращение в Украину военнопленных моряков, заложников и политических заключенных, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории и в РФ.
Об этом советники новоизбранного президента Украины Александр Данилюк и Руслан Рябошапка сообщили журналистам в Брюсселе.
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«Ключевое для нас, что является приоритетом - это будет возобновление работы, активизация работы «нормандского формата». Для нас здесь важно не как можно скорее провести встречу, но наполнить ее содержанием», - пояснил Данилюк.
Он считает это «важным шагом». Данилюк подчеркнул, что украинские избиратели ожидают, чтобы «мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны».
В свою очередь главный эксперт по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского Руслан Рябошапка добавил, что «вопрос моряков и всех тех наших граждан, которые сейчас находятся фактически в заложниках у российской стороны - мы эти вопросы обсуждали (с представителями ЕС - УНИАН). Это тоже один из приоритетов, в том числе на внешнеполитическом направлении вместе с возобновлением эффективной работы в рамках нормандского формата».