Советники назвали ключевой приоритет Зеленского во внешней политике

Данилюк отметил, что украинские избиратели ожидают, чтобы «мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны».

Ключевым приоритетом для новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского во внешней политике станут активизация работы «нормандского формата» по урегулированию ситуации на Донбассе и возвращение в Украину военнопленных моряков, заложников и политических заключенных, незаконно удерживаемых на временно оккупированной территории и в РФ.

Об этом советники новоизбранного президента Украины Александр Данилюк и Руслан Рябошапка сообщили журналистам в Брюсселе.

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«Ключевое для нас, что является приоритетом - это будет возобновление работы, активизация работы «нормандского формата». Для нас здесь важно не как можно скорее провести встречу, но наполнить ее содержанием», - пояснил Данилюк.

Он считает это «важным шагом». Данилюк подчеркнул, что украинские избиратели ожидают, чтобы «мы понемногу находили решение проблемы войны на востоке нашей страны».

В свою очередь главный эксперт по правоохранительной и антикоррупционной политике в штабе Зеленского Руслан Рябошапка добавил, что «вопрос моряков и всех тех наших граждан, которые сейчас находятся фактически в заложниках у российской стороны - мы эти вопросы обсуждали (с представителями ЕС - УНИАН). Это тоже один из приоритетов, в том числе на внешнеполитическом направлении вместе с возобновлением эффективной работы в рамках нормандского формата».