Проведение новых встреч в «нормандском формате» не согласовано - Климкин

Руководитель МИД заявил, что перед проведением встреч необходимо понять, каким будет результат по освобождению украинских военнопленных моряков и политзаключенных.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что пока проведение новых встреч в «нормандском формате» на каком-либо уровне не согласовано.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом в Киеве.

В частности, его спросили, ведутся ли переговоры о встрече представителей Украины, Германии, Франции и РФ, кто будет представлять Украину и когда она состоится.

«Украину на высшем уровне будет представлять президент. Это понятно», - заявил Климкин.

В этой связи его спросили, речь идет о действующем главе государства Петре Порошенко или о Владимире Зеленском, который еще не вступил на пост президента.

«Это зависит от даты встречи. Я не знаю о планировании какой-то встречи в «нормандском формате» на высшем уровне в ближайшие недели. Также речь не идет о министерской встрече», - подчеркнул Климкин.

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Также он сказал, что сначала надо понять, чего «мы хотим достичь», и добавил, что обсуждалась возможность организации встречи по случаю пятой годовщины первых переговоров, которые положили начало «нормандскому формату».

«Где она будет организована - это практический вопрос. А вот каким будет содержание этой встречи, что мы получим в контексте безопасности, что мы получим в контексте освобождения наших политических заключенных, наших военнопленных? Вот эти вопросы сперва нужно проработать. Россия, как вы знаете, специально «тянула кота за хвост» перед выборами и ждала, что произойдет. Сейчас никакого «кота» в нее нет. Посмотрим, что будет дальше», - подчеркнул Климкин.

Название «нормандский формат» происходит от встречи глав Украины, Германии, Франции и РФ, которая впервые состоялась 6 июня 2014 года в городе Бенувиль во французской Нормандии в рамках празднования 70-летия операции «Оверлорд» и открытия второго фронта Второй мировой войны.