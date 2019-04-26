"Кремль себе в ногу выстрелил": Климкин предрек России проблемы из-за паспортов для ОРДЛО

Климкин считает, что Россия создала себе проблемы, приняв решение упростить предоставление российского гражданства украинцам на оккупированных территориях Донбасса.

В РФ поняли, что в Украине пророссийской реальности после выборов не будет, поэтому сознательно поднимают ставки для нового президента.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Павел Климкин сказал на совместном с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

Как заявил Климкин, решение России упростить процедуру выдачи российских паспортов на оккупированных территориях Донбасса является «сознательным первым шагом».

«Для чего он сделан именно сейчас? Кремль понял, что пророссийской реальности здесь не будет», - подчеркнул Климкин.

«Второе: конечно, Кремль хочет поднять ставки и создать новые условия для того, чтобы разговаривать с новым президентом. Я считаю, что Кремль, как говорится, себе в ногу выстрелил, и наоборот это решение создаст проблемы для России», - сказал Климкин.