РФ в будущем будет пытаться выдавать свои паспорта в Украине не только жителям ОРДЛО – Климкин

Министр иностранных дел заявил, что решение России о паспортизации жителей оккупированного Донбасса было ожидаемым.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия в будущем будет пытаться выдавать российские паспорта в Украине не только жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на совместном с министром иностранных дел Литовской Республики Линасом Линкявичюсом брифинге в Киеве.

«Сегодня мы начали нашу дискуссию с того, как мы можем противодействовать вмешательству РФ в наши внутренние дела», - сказал Климкин.

По его словам, решение РФ о паспортизации жителей ОРДЛО было ожидаемым. «Мы ожидали решения о выдаче паспортов на оккупированных территориях. Россия готовила эту инфраструктуру уже долгое время», - сказал министр.

«Это касается не только оккупированных территорий. Безусловно, в будущем они будут пытаться использовать эту инфраструктуру для выдачи паспортов не только для жителей оккупированных территорий», - добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. В Кремле объяснили, что такое решение принято президентом РФ «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».