Зеленский отреагировал на "мовный" закон: обещает разобраться после вступления на пост президента

Он подчеркнул, что законопроект о языке рассматривался в ВР во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики.

Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, заявляет, что после его вступления на пост главы государства тщательно проанализирует закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Законопроект о государственном языке рассматривался во время избирательного цикла, что сделало его заложником политической риторики. Закон был принят без предварительного достаточно широкого обсуждения с общественностью. К проекту закона было внесено более 2000 поправок, что свидетельствует об отсутствии согласия в отношении отдельных его положений даже в Верховной Раде. Сегодня трудно спрогнозировать последствия принятия этого закона - окончательный его текст, с учетом всех поправок, пока недоступен», - отметил он. «После моего вступления в должность президента будет сделан тщательный анализ этого закона, чтобы убедиться, что в нем соблюдены все конституционные права и интересы всех граждан Украины. По итогам анализа буду реагировать в соответствии с конституционными полномочиями президента Украины и в интересах граждан», - заверил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что перед Украиной сегодня стоят серьезные вызовы, которые «мы сможем преодолеть только вместе».

«Российская агрессия, медленное экономическое развитие, массовая эмиграция украинцев за границу, тотальная коррупция - это проблемы, которые касаются каждого из нас и общества в целом. Поэтому мы должны инициировать и принимать такие законы и такие решения, которые консолидируют общество, а не наоборот», - убежден он.

При этом Зеленский подчеркнул, что «украинский язык - единственный государственный язык в Украине. Так было, так есть и так будет. По этому вопросу - никаких компромиссов».

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«Государство должно заботиться о развитии украинского языка, о расширении сферы ее употребления. Это тоже безусловно, с этим соглашается все общество. Вопрос в методах, которыми мы воплощаем в жизнь этот стратегический курс. Моя принципиальная позиция - государство должно способствовать развитию украинского языка путем создания стимулов и положительных примеров, а не запретов и наказаний, осложнением бюрократических процедур, умножением количества чиновников вместо их сокращения», - отметил Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 апреля, Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Закон поддержали 278 народных депутатов Украины.

Закон предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть государственным языком как языком своего гражданства. При этом государство организует курсы украинского языка для взрослых и обеспечивает возможность свободно овладеть государственным языком гражданам Украины, которые не имели такой возможности.

Согласно закону, лицо, которое намерено приобрести гражданство Украины, обязано подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком. При этом, в частности, лица, проходящие военную службу в Вооруженных силах Украины и награжденные государственной наградой, и лица, принятие которых в гражданство Украины представляет государственный интерес для страны, имеют право на приобретение украинского гражданства без заверения уровня владения государственным языком, но обязаны овладеть им в течение одного года со дня приобретения гражданства.

Действие закона не распространяется на сферу частного общения и совершения религиозных обрядов.

Закон вступает в силу через месяц со дня его опубликования, кроме ряда позиций, вступление которых откладывается на несколько лет.