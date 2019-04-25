В России раскрыли механизм выдачи паспортов жителям оккупированного Донбасса

Заявления будут принимать в Ростовской области.

В российском МВД объяснили порядок упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям оккупированного Донбасса.

Жителям так называемых "ЛНР" и "ДНР" внутренние паспорта граждан России будут выдавать в Ростовской области, сообщает Интерфакс со ссылкой на МВД РФ.

В сообщении отмечают, что в Ростовской области есть все необходимые условия для этой процедуры, в частности, материально-технические ресурсы и бланкова продукция. Прием заявлений будет осуществляться через уполномоченных лиц ДНР и ЛНР, говорится в сообщении. Рассмотрение заявления будет продолжаться до трех месяцев.

Получение российского гражданства возможно без отказа от гражданства Украины. Такое решение обосновано "спецификой ситуации, что сложилась, и тяжелым положением граждан Украины, которые проживают на территории ДНР и ЛНР". Жители оккупированных территорий Донбасса могут получить российский загранпаспорт.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 апреля, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. «Установить, что лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке в соответствии с частью 8 статьи 14 федерального закона от 31 мая 2002 №62 ФЗ «О гражданстве Российской Федерации», - говорится в указе.

В указе отмечается, что такое решение принято президентом РФ "в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права». Срок рассмотрения заявлений о принятии в гражданство жителей оккупированных районов Донбасса не должен превышать трех месяцев со дня подачи заявления и необходимых документов. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действующий президент Украины Петр Порошенко отметил, что указ Путина об упрощенной процедуре получения гражданства РФ гражданами Украины, которые проживают на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей - это очередное беспрецедентное вмешательство РФ во внутренние дела независимого государства, грубое нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украина и полное попрание своих обязательств в рамках Минских договоренностей. Президент подчеркнул, что Кремль сознательно и цинично нарушает международное гуманитарное право, запрещающее оккупационной власти менять гражданство жителей оккупированных территорий, и нагло "торпедирует" мирный процесс на Донбассе.