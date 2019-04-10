Кабмин может не поддержать отставку "бунтаря" Степанова – политтехнолог

Никаких причин для снятия главы Одесской ОГА с должности нет, даже формальных.

Вопрос об отставке Максима Степанова с должности главы Одесской областной госадминистрации (ОГА) будет поднят сегодня на Кабмине, однако, есть высокий риск того, что члены правительства не поддержат данное решение.

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Такой прогноз обнародовал политтехнолог Сергей Быков в комментарии Главреду. "Насколько мы помним, Кабмин у нас коалиционный. И насколько я знаю, часть настроена голосовать против этой отставки. Потому что никаких причин для снятия Степанова с должности нет, даже формальных. В АП могли выбрать другую формулировку. И тогда претензий к указу с юридической точки зрения не было б. Например, президент издал указ об отзыве своего уУказа о назначении Степанова. Это первый вариант. И второй вариант – это он мог бы его отстранить от исполнения обязанностей по инициативе президента", - отмечает Быков.

По словам политтехнолога, если это отстранение по инициативе президента, то там должна быть данная формулировка. Или же – отстранение на время проведения служебного расследования. Но на главу ОГА не распространяется закон о Госслужбе, поскольку это "А" (высшая категория государственной службы). Поэтому тут тоже есть вопросы.

"Если сейчас в Администрации президента попытаются переиграть этот казус с указом, и издать другой Указ или получить представление. То все равно от негативного шлейфа не отмыться. А другие главы гособладминистраций будут насторожены. Потому что это явный сигнал того, что президент сливает своих. А после этого стоит ожидать, что и свои будут сливать президента", – прогнозирует Быков.

Он объясняет, что причина таких действий Порошенко кроется в результатах первого тура президентских выборов по Одесской области. Как известно, на выборах в области Владимир Зеленский получил 41% голосов, а Порошенко – 9%.

"Такой результат голосования был благодаря тому, что практически была саботирована сетка в Одесской области. Степанов отсторонился от программы "Турбота", на которую было выделено 90 млн грн. Потому что он понимал ее токсичность и негативные последствия лично для себя. Поэтому выборы прошли достаточно честно в Одесской области. И к их результатам ни у кого, кроме главного кабинета страны, претензий особых нет", - подчеркивает политтехнолог.

По его мнению, после этого в Администрации президента решили, что нужно избавляться от Степанова и заменили его главой фракции БПП в облсовете Сергеем Паращенко.

Как сообщал УНИАН, 8 апреля президент Петр Порошенко подписал указ, которым отстранил Степанова от должности председателя Одесской ОГА, а указом вдогонку вместо Степанова назначил временно исполняющим обязанности Сергея Паращенко.

Степанов отказался покидать свой пост и назвал указ президента о своем отстранении незаконным, поскольку уволить его глава государства может только по представлению Кабмина, а такого представления пока нет.

Министр Кабинета министров Александр Саенко подтвердил, что Кабмин не принимал решений относительно отстранения Максима Степанова от должности главы Одесской ОГА.