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Порошенко сменил главу Одесской ОГА

12:42, 08 апреля 2019
Политика
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Порошенко отстранил Степанова от должности председателя ОГА / фото УНИАН

Президент Украины Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации и назначил первого заместителя Сергея Паращенко исполняющим обязанности председателя ОГА.

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Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.

В указе № 107/2019 сказано: «Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации».

Указом № 108/2019 временно возлагается исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Паращенко.

Как сообщал УНИАН, Степанов был назначен на должность главы ОГА в январе 2017 года, сменив на этом посту Михаила Саакашвили. До этого Степанов возглавлял государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

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Теги: #Степанов Одесская ОГА#Петр Порошенко#Максим Степановпогода в Одессе