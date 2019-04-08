Порошенко сменил главу Одесской ОГА

Порошенко отстранил Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации. И.о. стал первый заместитель председателя ОГА Паращенко.

Президент Украины Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации и назначил первого заместителя Сергея Паращенко исполняющим обязанности председателя ОГА. Читайте такжеПринято решение об отставке главы Одесской областной госадминистрации Степанова – источник Соответствующие указы размещены на сайте главы государства. В указе № 107/2019 сказано: «Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации». Указом № 108/2019 временно возлагается исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Паращенко. Как сообщал УНИАН, Степанов был назначен на должность главы ОГА в январе 2017 года, сменив на этом посту Михаила Саакашвили. До этого Степанов возглавлял государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».

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