Порошенко сменил главу Одесской ОГА
Президент Украины Порошенко отстранил Максима Степанова от должности председателя Одесской облгосадминистрации и назначил первого заместителя Сергея Паращенко исполняющим обязанности председателя ОГА.
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Соответствующие указы размещены на сайте главы государства.
В указе № 107/2019 сказано: «Отстранить Степанова Максима Владимировича от должности председателя Одесской областной государственной администрации».
Указом № 108/2019 временно возлагается исполнение обязанностей председателя Одесской ОГА на Паращенко.
Как сообщал УНИАН, Степанов был назначен на должность главы ОГА в январе 2017 года, сменив на этом посту Михаила Саакашвили. До этого Степанов возглавлял государственное предприятие «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг».