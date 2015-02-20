Бойцы "Альфы" заявили, что помощник Путина руководил снайперами на Майдане - Порошенко

Бойцы «Альфы» дали показания, что помощник президента России Владислав Сурков руководил организацией снайперских групп иностранцев на Майдане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время выступления на церемонии вручения государственных наград членам семей Героев Небесной Сотни.

Президент напомнил, что Генеральная прокуратура и СБУ установили четкий российский след в расстрелах на Майдане.

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"Следствие, наконец, получило доступ к записям частных телефонных разговоров Януковича с представителями российских силовых структур. Они вместе заранее готовились к расстрелу. Буквально на днях руководство Службы безопасности проинформировало меня о том, что допрошенные ею бойцы «Альфы» дали показания, что помощник президента России Владислав Сурков руководил организацией снайперских групп иностранцев на Майдане", - подчеркнул глава государства.

Как ранее сообщал УНИАН, накануне глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко в эфире телеканала 1+1 обвинил помощника президента России Владислава Суркова в том, что он руководил снайперскими группами иностранцев на Майдане в феврале 2014 года.

"В конце 2013 - начале 2014 гг. в Киев приезжали три группы сотрудников Федеральной службы безопасности (находится на Лубянке в Москве, - ред.) для организации и планирования разгонов участников акции протеста в столице Украины", - рассказал Наливайченко.

Он также отметил, что бывшие сотрудники спецподразделения СБУ Альфа на допросах предоставили информацию о месторасположении снайперов, которые целились в митингующих и правоохранителей.