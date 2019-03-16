Что общего между Службой внешней разведки и песнями Оли Поляковой?

О том, что Украина находится в состоянии войны президент Порошенко не устает повторять на каждом публичном мероприятии в преддверии “генеральной битвы за Украину”, будь то выступление в драмтеатре или форум энергоэффективности. Петр Алексеевич намекает или прямо указывает на гражданском долге всех сознательных украинцев объединяться вокруг «единственной альтернативы Путину» в Украине и не раскачивать изготовленную на «декоммунизированной кузне» лодку.

Враг не то, что не дремлет, а прямо готовит сокрушительный удар и массированное континентальное вторжение

Враг не то, что не дремлет, а прямо готовит сокрушительный удар и массированное континентальное вторжение. И чем ближе к выборам, тем чаще и в более сгущающихся, но не менее ярких красках об этом предостерегают высокопоставленные власть предержащие государственные мужи.

В этой напряженной оперативной обстановке один из важнейших разведывательных органов - Служба внешней разведки - внезапно оказывается обезглавленным. Его руководитель в срочном порядке передислоцируется на дипломатический фронт. Но Россия ведь уже завершила создание ударных группировок на трех направлениях, кто же теперь будет докладывать Верховному главнокомандующему о надвигающейся неотвратимой угрозе?..

Сотрудник пресс-службы внешней разведки (или, вполне возможно, вражеский агент) убеждает доверчивого корреспондента, пишущего эти строки, что председательствовать в ведомстве до официального назначения главы будут два первых зама откомандированного в МИД разведчика.

Но нет, несмотря на все уточняющие в лоб поставленные вопросы и полученные утвердительные ответы об установившемся двоевластии во внешней разведке, все это оказывается банальным враньем. И «крепкий оперативник» Сергей Семочко - по мотивам песни Оли Поляковой, «не такой ты и бывший, как сперва показалось» - оказывается не таким уже и «первым» замом, чтоб хотя бы ненадолго порулить разведкой, как это представляли коварные злопыхатели.

Семочко продолжает в условиях практически «неизбежного континентального вторжения» стоически укреплять обороноспособность нашей страны

И как бы не шлепали шлепки в информационной войне по креатурам в прошлом однотурового, но все еще «безальтернативного» кандидата в президенты, доблестный выдворитель незаконно пересекающих границу грузинских эмигрантов Семочко продолжает в условиях практически «неизбежного континентального вторжения» стоически укреплять обороноспособность нашей страны.

Жаль только, что о подвигах агента «007очко» мы никогда не узнаем, ведь в разведке засекретили все его должностные обязанности, как и в СБУ – информацию о расследовании открытого против него уголовного дела.

Но все эти дела и безосновательные обвинения - точно от лукавого, главное - не забыть сходить в церковь и зажечь свечу за «мову и виру», чтоб божественный свет ангелов «Укроборонпрома» развеял сумрак сомнений зрадофилов и стал путеводным лучом на предстоящих президентских выборах.

Константин Гончаров