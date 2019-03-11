В Нацкорпусе заявили о "пропаже" 5 активистов после беспорядков в Черкассах

Националисты собираются идти в местный райотдел полиции.

10 марта исчезли семеро активистов Национального корпуса, о задержании двух сообщила полиция. Об этом говорится в сообщении Черкасского отделения Нацкорпусу.

Читайте такжеВ МИД отсутствует информация о наличии диппаспорта у сына Гладковского

В организации утверждают, что активистам разбили автомобиль.

"Полиция сообщает только о двух задержанных, дома в которых проходят обыски - Дмитрий Кухарчук и Антон Братко. Где остальные пять человек - мы не знаем, поэтому говорим о похищении. Вместе с тем их авто находится на территории райотдела (Пастеровская, 104)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, накануне в Черкассах после выступления президента произошла жестокая стычка между активистами «Нацкорпуса» и полицией. Сначала активисты хотели прорваться к Порошенко и объявить ему свои требования, но он уехал. Однако они все же прорвались к сцене.

В результате столкновения с "Нацкорпусом" пострадали 22 правоохранителя. Глава МВД пообещал, что виновники инцидента будут привлечены к ответственности. Перед событиями в Черкассах столкновения произошли и в Киеве. "Нацкорпус" устроил акцию с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.

В акции на Майдане Незалежности принимали участие около 2 тыс. лиц. После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы объявить свои требования.На подходе к зданию молодые люди вступили в конфликт с правоохранителями. В полиции заявили, что в результате столкновения возле Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец.