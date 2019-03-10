Аваков раскритиковал Нацкорпус за «хардкор» на митинге Порошенко

Министр призвал настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать «спираль ненависти и хаоса».

Радикальные активисты «Нацкорпуса», которые устроили потасовку на митинге президента Петра Порошенко в Черкассах, будут привлечены к ответственности, пообещал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как отметил министр в Facebook, «любому гневу есть разумные границы».

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«То, что сегодня на митинге П. Порошенко в Черкассах предприняли представители Национального корпуса – недопустимо!. Праведный гнев о коррупционном преступлении справедлив, но может ли он порождать другие преступные действия? Очевидно, нет. Очевидно, что многие среди агрессивно настроенных юношей хотели хардкора, а не справедливости и законности», – указал он.

«Не будет ни понимания первопричины возмущения скандалом, ни снисходительности к боевым заслугам – так вести себя нельзя - возбуждено уголовное производство – преступившие черту должны понести наказание», - продолжил Аваков.

Глава МВД напомнил, что период выборов - это «состязание аргументов и представления позиций – а не соревнование кулаков».

«Прошу настоящих патриотов думать о стране, а не раскручивать спираль ненависти и хаоса, которая разрушает страну не меньше, чем коррупция против которой вы справедливо протестуете», - заключил он.

Напомним, следователи открыли уголовное производство в отношении активистов «Национального корпуса» и «Национальных дружин», которые совершили провокации и участвовали в столкновениях с правоохранителями в Черкассах.

По уточненным данным, в результате столкновения между представителями «Национального корпуса» и полицейскими пострадали 15 правоохранителей, в том числе и начальник Главного управления Нацполиции в Черкасской области генерал полиции Валерий Лютый.

Как сообщал УНИАН, днем 9 марта на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция, организованная партией «Национальный корпус», с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек.

После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы огласить свои требования. На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограждения и бросили их в правоохранителей.

Во время столкновения также участники акции выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры. В полиции заявили, что в результате столкновения возле Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции поехали в Черкассы, где находился Порошенко, чтобы огласить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступать перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.