Гладковский возглавлял консульство Сейшел, через которое проводились оффшорные операции – Наливайченко (видео)

Сейчас почетным консулом является его сын.

Член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский был почетным консулом Сейшельский островов, а через это дипучереждение проводились сделки ради ухода от уплаты налогов с приобретенных за границей картин.

Об этом в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1" рассказал бывший глава Службы безопасности Украины, кандидат в президенты Валентин Наливайченко.

По его словам, британская спецслужба по борьбе с преступностью задокументировала еще в 2006 году и сейчас настаивает на расследовании хищений через офшорную фирму, которая, в частности, владела Липецкой фабрикой Roshen, а принадлежала давним бизнес-партнерам - Петру Порошенко и Олегу Гладковскому.

Наливайченко утверждает, что через этот оффшор Порошенко и Гладковский покупали на крупнейших акціонах мира самые дорогие картины Айвазовского, Левитана и других художников. Картины покупали за миллионы фунтов стерлингов, а в Украину завозили через вышеупомянутый офшор, оформляя на почетное консульство Сейшельских островов, чтобы не платить налоги.

Почетным консулом этих островов в то время был Олег Гладковский, говорит экс-глава СБУ. Сейчас консульство возглавляет его сын Игорь, который, как и отец, фигурирует в громком расследовании о хищениях в оборонном комплексе.

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Журналист Александр Дубинский добавил, что Гладковский - исторический бизнес-партнер Порошенко, они вместе ведут бизнес с середины 90-х годов. Гладковский носил фамилию Свинарчук, но через два дня после того, как Порошенко стал президентом, изменил ее, чтобы скрыть связи с российским бизнесом, утверждает журналист.

Напомним, по данным журналистов, к схеме вывода из украинской оборонки сотен миллионов гривен причастен друг и партнер Порошенко, член Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его 22-летний сын Игорь и гендиректор "Укроборонпром" Павел Букин. В расследовании впервые обнародовали секретную переписку участников преступной схемы, внутренние документы, доказательства договоренностей о взятках. Согласно данным журналистов, размер хищений составляет минимум 250 млн грн.

Как заявила представитель президента украины Ирина Луценко, Гладковский и "Укроборнпром" готовят иск к журналистам. Впоследствии Гладковский заявил, что временно приостанавливает свои полномочия в СНБО. Также он обратился к правоохранителям с просьбой проверить расследование журналистов.