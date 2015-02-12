Климкин: о переговорах будет что рассказать, но все потом

08:54, 12 февраля 2015
Политика
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По итогам переговоров "будет что рассказать", однако разглашать подробности пока рано.

REUTERS

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в своем "Твиттере". "14 часов непрерывных переговоров. Несколько членов делегации буквально спят. Но все наши - супер! Будет что рассказать, но все потом", - написал Павел Климкин.

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По данным СМИ, документ, который планируется подписать по итогам встречи "нормандской четверки" в Минске, согласован на 80%.

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