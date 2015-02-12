Климкин: о переговорах будет что рассказать, но все потом

Об этом написал министр иностранных дел Павел Климкин в своем "Твиттере". "14 часов непрерывных переговоров. Несколько членов делегации буквально спят. Но все наши - супер! Будет что рассказать, но все потом", - написал Павел Климкин.

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14 часов непрерывных переговоров. Несколько членов делегации буквально спят. Но все наши - супер! Будет что рассказать, и все потом. - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) February 12, 2015

По данным СМИ, документ, который планируется подписать по итогам встречи "нормандской четверки" в Минске, согласован на 80%.