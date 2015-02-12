СМИ: Документ по итогам встречи в Минске согласован на 80%, переговоры идут уже 13 часов
08:26, 12 февраля 2015Политика
13464 0
Документ, который планируется подписать по итогам встречи "нормандской четверки в Минске, согласован на 80%.
REUTERS
Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорному процессу.
Президенты России, Франции, Украины и канцлер ФРГ продолжают переговоры в белорусской столице уже больше 12 часов.
Читайте такжеМИД: переговоры в Минске проходят тяжело
"Согласовано 80% итогового документа. Этот документ содержит более 10 пунктов. После того, как лидеры "нормандской четверки" его подпишут, его переправят на визирование в контактную группу. Достигнут огромный прогресс", — сказал собеседник агентства.
Лидеры "нормандской четверки" в Минске ведут переговоры об украинском урегулировании в течение уже более 13 часов.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter