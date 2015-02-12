СМИ: Документ по итогам встречи в Минске согласован на 80%, переговоры идут уже 13 часов

Об этом сообщил РИА Новости источник, близкий к переговорному процессу.

Президенты России, Франции, Украины и канцлер ФРГ продолжают переговоры в белорусской столице уже больше 12 часов.

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"Согласовано 80% итогового документа. Этот документ содержит более 10 пунктов. После того, как лидеры "нормандской четверки" его подпишут, его переправят на визирование в контактную группу. Достигнут огромный прогресс", — сказал собеседник агентства.

Лидеры "нормандской четверки" в Минске ведут переговоры об украинском урегулировании в течение уже более 13 часов.