Катастрофа MH17: родственники 291 жертвы присоединились к групповому иску против Путина

Число присоединившихся к иску против РФ и Путина в связи с катастрофой рейса МН17 увеличилось до 291.

Родственники жертв сбитого над Донбассом малазийского Boeing рейса MH17 подали в Европейский суд по правам человека групповой иск против России и президента Владимира Путина.

Как сообщил адвокат Джерри Скиннер, число истцов уже увеличилось до 291, пишет Эхо Москвы.

"Мы начинали работу с небольшим числом граждан Малайзии и Австралии, с которыми с самого начала я установил контакт. Теперь к нам присоединилось большое количество родственников погибших, и наш иск стал самым крупным. Вместе с родственниками у нас в иске сейчас 291 человек", – рассказал он.

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Отмечается,что Скиннер подал в Европейский суд по правам человека иск против РФ и лично Путина на 330 миллионов долларов от лица родственников погибших при крушении рейса.

Справка УНИАН. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной боевиками территории Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, предоставила дополнительные доказательства ключевой роли России в трагической катастрофе рейса MH17. Группа пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс "Бук", выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.