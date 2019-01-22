Международная следственная группа договорилась оплачивать судебные разбирательства по делу катастрофы MH17

Подписавшие меморандум правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины создали Комитет по финансовому надзору.

Международная следственная группа договорилась о совместном финансировании судебного разбирательства по расследованию катастрофы Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом летом 2014 года, рассказали в правительстве Нидерландов.

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"Подписавшиеся стороны договариваются о совместном финансировании судебного разбирательства, связанного с судебным преследованием в Нидерландах лиц, подозреваемых в том, что они сбили рейс MH17, в свете международного характера трагедии и вреда, причиненного всем жертвам, и обеспечения легальности судебного разбирательства", - говорится в тексте совместного меморандума стран, пишет ZN.UA.

Подписавшие меморандум правительства Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины создали Комитет по финансовому надзору. В Комитет войдут представители Австралии, Бельгии, Нидерландов и Украины. Также в Комитет могут войти представители стран, которые потеряли одного или нескольких граждан на борту рейса MH17 и оказали финансовый вклад в расследование.

Меморандум вступил в силу с даты его подписания послами стран в Нидерландах и министром иностранных дел Нидерландов, и будет действовать в течение пяти лет с возможным продлением на двухлетние сроки. Количество продленных двухлетних периодов может продлеваться столько, насколько это посчитают необходимым.

"Сегодня партнеры по Международной следственной группе, Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина, подтвердили свою финансовую поддержку судебному разбирательству по делу подозреваемых [в крушении на востоке Украины самолета рейса] MH17 в Нидерландах. Страны Международной следственной группе стремятся установить полную правду, лежащую в основе убийства MH17, и привлечь к ответственности виновных", - сказал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок.

Напомним, 17 июля 2014 года над городом Шахтерск Донецкой области с экранов радаров пропал "Боинг-777", принадлежавший "Малайзийским авиалиниям" и совершавший рейс МН17 по маршруту Амстердам - Куала-Лумпур. В катастрофе погибли экипаж и пассажиры самолета – все 298 человек, включая 80 детей.