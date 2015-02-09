ВР возобновила работу комиссии по люстрации судей: Кирееву грозит арест, на очереди - Мостовая

Верховная Рада делегировала пять человек во временную специальную комиссию по проверке судей, созданную в рамках закона о люстрации судей. За соответствующий проект постановления №1836 проголосовали 236 депутатов. На очереди рассмотрение ареста судьи Киреева, который ранее инициировала Генеральная прокуратура, сообщает Golos.ua.

"Я сегодня подписал письмо на голову Верховного суда Украины, чтобы он был в парламенте и мы рассмотрели вопрос привлечения к уголовной ответственности и задержание судьи Киреева", - заявил председатель Верховной Рады Владимир Гройсман.

Еще один судья, которому грозит арест – Мостовая Г.И. Получив должность в Высшем Специализированном Суде Украины в 2011 году под патронатом Януковича, Мостовой был вынесен целый ряд сомнительных судебных решений, по которым начата проверка, как со стороны прокуратуры, так и со стороны Высшей рады юстиции.

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Ситуация усугубилась тем фактом, что Мостовая оказалась в списке 40 судей, не подавших декларацию о доходах. Как ранее заявлял министр юстиции Петренко, что все эти судьи подлежат автоматическому увольнению.

Финальную точку в карьере Мостовой может поставить коррупционный скандал по получению взятки в размере $1 млн от BNP Paribas-Укрсиббанк за пересмотр «дела поручителей». Напомним, что BNP Paribas-Укрсиббанк пытается изменить практику поручительства в пользу банков, сделав бесправными всех заемщиков страны и их поручителей.

Гройсман считает, что судейская власть потеряла доверие граждан, в том числе из-за неприкосновенности судей, которые, пользуясь безнаказанностью, обогащаются на занимаемых должностях.

Гройсман также выразил надежду, что ВР поддержит законопроект об отмене неприкосновенности судей и депутатов.

Напомним, судья Родион Киреев вынес незаконный приговор по делу экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.