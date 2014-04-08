Рада приняла закон о "люстрации" судей

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутата из 247 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим соответствующий законопроект во втором чтении и в целом поддержали только 220 народных депутатов, после чего только со второй попытки удалось вернуться к голосованию за этот вопрос.

Данный Закон определяет правовые и организационные принципы проведения специальной проверки судей судов общей юрисдикции как временного усиленного мероприятия с использованием существующих процедур рассмотрения вопросов о привлечении судей общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности и освобождению от должности в связи с нарушением присяги с целью повышения авторитета судебной власти Украины и доверия граждан к судебной ветви власти, восстановления законности и справедливости.

Целью проверки судей является: утверждение верховенства права в обществе и законности в деятельности судов; восстановление доверия к судебной власти в Украине; выяснение фактов, которые свидетельствуют о нарушении судьями присяги, наличии оснований для привлечения судей к дисциплинарной или уголовной ответственности; утверждение в деятельности судей принципов независимости и непредвзятости.Читайте такжеСудью Киреева рекомендуют уволить за нарушение присяги

Проверка судей проводится на протяжении одного года со дня формирования состава Временной специальной комиссии.

Заявления о проведении проверки индивидуально определенного судьи или судей могут быть поданы юридическими или физическими лицами во Временную специальную комиссию на протяжении шести месяцев со дня опубликования в газете «Голос України» сообщения о ее образовании.

Заявления, которые поступили по окончании определенного этой статьей срока, а также заявления, по которым Временная специальная комиссия не успела принять решения до окончания своих полномочий, передаются для продолжения рассмотрения в Высший совет юстиции по общей процедуре.

Судья суда общей юрисдикции подлежит проверке в случае принятия им единолично или в коллегии судей таких решений:

1) об ограничении прав граждан на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций в Украине в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона;

2) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, оставление их без изменений, продление срока содержания под стражей, обвинительных приговоров, решений судов апелляционной и кассационной инстанций о пересмотре обвинительных приговоров, следствием чего не была их отмена, в отношении лиц, которые признаны политическими узниками, за действия, связанные с их политической и общественной деятельностью;Читайте такжеЮристы не видят улучшений в судебной системе после смены власти

3) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, оставление их без изменений, продление срока содержания под стражей, обвинительных приговоров в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, в связи с их участием в таких акциях;

4) о наложении административных взысканий на лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, в виде лишения права управления транспортными средствами на основании статьи 1222 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение водителями требований работника милиции об остановке транспортного средства и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона;

5) о наложении административных взысканий на лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, на основании статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона.

6) о наложении административных взысканий на лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, на основании статьи 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона.Читайте такжеДве трети украинцев поддерживают люстрацию по коррупционному признаку

7) о наложении административных взысканий на основании статьи 185-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях на лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, за создание условий для организации и проведения с нарушением установленного порядка собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона.

8) по делам, связанных с проведением выборов в Верховную Раду Украины седьмого созыва, отмене их результатов или лишении статуса народного депутата Украины лица, которое было избрано народным депутатом в Верховную Раду Украины седьмого созыва (проверка судей проводится по заявлению лица, чьи права или интересы были нарушены непосредственно);

9) о предоставлении разрешения на проведение следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, в связи с их участием в таких акциях;Читайте такжеСудьи ВСУ призывают депутатов не спешить с принятием закона о восстановлении доверия к судам

Проверка проводится также в отношении судей, которые единолично или в коллегии судей рассматривали дело или приняли решение с допущением нарушений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, констатированных в решении Европейского суда по правам человека.

Если по результатам проверки судьи не будет установлено фактов, которые свидетельствуют о нарушении судьей присяги судьи, наличие оснований для привлечения судьи к дисциплинарной или уголовной ответственности, Временная специальная комиссия большинством голосов утверждает заключение об этом и принимает решение о прекращении проверки в отношении такого судьи. Материалы проверки вместе с заключением и решением Временной специальной комиссии направляются в Высший совет юстиции или Высшую квалификационную комиссию судей Украины.