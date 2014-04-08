Рада приняла закон о "люстрации" судей

18:18, 08 апреля 2014
Политика
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Верховная Рада Украины приняла Закон о восстановлении доверия к судебной системе Украины (№4378-1). Согласно закону будет создана Временная специальная комиссия, которая проверит законность вынесенных решений судей судов общей юрисдикции. 

Верховная Рада

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 234 народных депутата из 247 зарегистрированных в сессионном зале.

Перед этим соответствующий законопроект во втором чтении и в целом поддержали только 220 народных депутатов, после чего только со второй попытки удалось вернуться к голосованию за этот вопрос.

Данный Закон определяет правовые и организационные принципы проведения специальной проверки судей судов общей юрисдикции как временного усиленного мероприятия с использованием существующих процедур рассмотрения вопросов о привлечении судей общей юрисдикции к дисциплинарной ответственности и освобождению от должности в связи с нарушением присяги с целью повышения авторитета судебной власти Украины и доверия граждан к судебной ветви власти, восстановления законности и справедливости.

Целью проверки судей является: утверждение верховенства права в обществе и законности в деятельности судов; восстановление доверия к судебной власти в Украине; выяснение фактов, которые свидетельствуют о нарушении судьями присяги, наличии оснований для привлечения судей к дисциплинарной или уголовной ответственности; утверждение в деятельности судей принципов независимости и непредвзятости.Читайте такжеСудью Киреева рекомендуют уволить за нарушение присяги

Проверка судей проводится на протяжении одного года со дня формирования состава Временной специальной комиссии.

Заявления о проведении проверки индивидуально определенного судьи или судей могут быть поданы юридическими или физическими лицами во Временную специальную комиссию на протяжении шести месяцев со дня опубликования в газете «Голос України» сообщения о ее образовании.

Заявления, которые поступили по окончании определенного этой статьей срока, а также заявления, по которым Временная специальная комиссия не успела принять решения до окончания своих полномочий, передаются для продолжения рассмотрения в Высший совет юстиции по общей процедуре.

Судья суда общей юрисдикции подлежит проверке в случае принятия им единолично или в коллегии судей таких решений:

 1) об ограничении прав граждан на проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций в Украине в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона;

2) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, оставление их без изменений, продление срока содержания под стражей, обвинительных приговоров, решений судов апелляционной и кассационной инстанций о пересмотре обвинительных приговоров, следствием чего не была их отмена, в отношении лиц, которые признаны политическими узниками, за действия, связанные с их политической и общественной деятельностью;Читайте такжеЮристы не видят улучшений в судебной системе после смены власти

3) об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, оставление их без изменений, продление срока содержания под стражей, обвинительных приговоров в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, в связи с их участием в таких акциях;

4) о наложении административных взысканий на лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, в виде лишения права управления транспортными средствами на основании статьи 1222 Кодекса Украины об административных правонарушениях за невыполнение водителями требований работника милиции об остановке транспортного средства и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона;

5) о наложении административных взысканий на лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, на основании статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию работника милиции, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона.

6) о наложении административных взысканий на лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, на основании статьи 185-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях за нарушение порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона.Читайте такжеДве трети украинцев поддерживают люстрацию по коррупционному признаку

7) о наложении административных взысканий на основании статьи 185-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях на лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона, за создание условий для организации и проведения с нарушением установленного порядка собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций и об оставлении указанных решений без изменений судом апелляционной инстанции в период с 21 ноября 2013 года до дня вступления в силу данного Закона.

8) по делам, связанных с проведением выборов в Верховную Раду Украины седьмого созыва, отмене их результатов или лишении статуса народного депутата Украины лица, которое было избрано народным депутатом в Верховную Раду Украины седьмого созыва (проверка судей проводится по заявлению лица, чьи права или интересы были нарушены непосредственно);

9) о предоставлении разрешения на проведение следственных (розыскных) действий и негласных следственных (розыскных) действий в отношении лиц, которые были участниками массовых акций протеста в период с 21 ноября 2013 года до 21 февраля 2014 года, в связи с их участием в таких акциях;Читайте такжеСудьи ВСУ призывают депутатов не спешить с принятием закона о восстановлении доверия к судам

Проверка проводится также в отношении судей, которые единолично или в коллегии судей рассматривали дело или приняли решение с допущением нарушений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, констатированных в решении Европейского суда по правам человека.

Если по результатам проверки судьи не будет установлено фактов, которые свидетельствуют о нарушении судьей присяги судьи, наличие оснований для привлечения судьи к дисциплинарной или уголовной ответственности, Временная специальная комиссия большинством голосов утверждает заключение об этом и принимает решение о прекращении проверки в отношении такого судьи. Материалы проверки вместе с заключением и решением Временной специальной комиссии направляются в Высший совет юстиции или Высшую квалификационную комиссию судей Украины.

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