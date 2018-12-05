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В РПЦ назвали Объединительный собор политическим проектом

16:13, 05 декабря 2018
Политика
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Объединительный собор пройдет 15 декабря / фото УНИАН

Председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда назвал процесс предоставления автокефалии украинской церкви политическим проектом президента Украина Петра Порошенко и Константинопольского патриархата.

Об этом заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда, пишет ТАСС.

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"Вот интересно, дату так называемого объединительного собора в Украине озвучивает не (Константинопольский) патриарх Варфоломей или Михаил Антонович Денисенко. Или еще кто-то из глав неканонических образований. Но президент Украины. Прямо чистый император Константин!" – отметил он.

При этом Легойда подчеркнул, что "времена сейчас совсем другие".

"И после этого можно всерьез говорить, что происходящее не политический проект?" - задал он риторический вопрос.

Как сообщалось, Объединительный собор, который должен провозгласить создание автокефальной православной церкви в Украине, который утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года.

Ранее сообщалось, что участники объединительного собора изберут предстоятеля независимой автокефальной поместной православной украинской церкви. Избранному предстоятелю будет вручен Томос об автокефалии.

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Новость в сюжете: Создание поместной церкви в Украине
Теги: #РПЦ#томос