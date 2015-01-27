Президент ПА ОБСЕ призвал Россию закрыть границу с Украиной

Президент Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Илкка Канерва призвал Россию закрыть украинско-российскую границу, чтобы остановить поток вооружений и боевиков на территорию Восточной Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ.

"Российские лидеры выразили свою поддержку мирному урегулированию конфликта в Украине. В соответствии с этим публичным обязательством я призываю Россию закрыть границу, чтобы остановить поток любого оружия или боевиков - кто бы это ни был, добровольцы или нет - которые могут проникать на территорию Украины. Новейшее вооружение, которое используется сепаратистами, не возникает из воздуха", - отметил Канерва.

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В этой связи он сказал, что если будет закрыта государственная украинско-российская граница, то тогда необходимо будет рассмотреть вопрос поставок гуманитарной помощи гражданским лицам, положение которых осложнено военными действиями.