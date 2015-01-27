Столтенберг вновь призывает Россию прекратить поддержку боевиков на востоке Украины

Соответствующее заявление он сделал в понедельник в Брюсселе после завершения внеочередного заседания Комиссии Украина-НАТО, передает собственный корреспондент УНИАН.

„Несмотря на обязательство работать над мирным решением, Россия продолжает предоставлять им (пророссийским боевикам - УНИАН) поддержку, обучение, оборудование и военных. Только в последние недели Россия поставила сотни штук оборудования, включая ракетные системы, тяжелую артиллерию, танки, бронированные машины и электронные системы войны. Мы призываем Россию немедленно прекратить поддержку сепаратистов, прекратить дестабилизировать Украину и уважать свои международные обязательства”, - заявил он.

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Генсек НАТО также осудил атаку на Мариуполь. „Мы осуждаем эскалацию насилия на полосе прекращения огня на востоке Украины со стороны поддерживаемых Россией сепаратистов. Это привело к значительным человеческим потерям. В связи с этими трагическими потерями мы выражаем свои соболезнования украинскому народу”, - подчеркнул Столтенберг.

При этом он отметил, что атака на жилые кварталы Мариуполя была осуществлена с территории „подконтрольной сепаратистам, которых поддерживает Россия”. „Такая атака неоправданна и неприемлема. Агрессивные действия и провокационные заявления сепаратистов полностью отрицают Минские договоренности”, - заявил генсек НАТО.

В этой связи он призвал все стороны безотлагательно продолжать прилагать усилия, чтобы достичь мирного решения и полностью выполнить Минские договоренности. „Мы подтверждаем, что независимая, суверенная и стабильная Украина, преданная демократии и верховенству права, является ключом для безопасности на евроатлантическом пространстве. НАТО продолжает полную поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ”, - добавил Столтенберг.