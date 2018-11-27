Военное положение в Украине: кто из депутатов голосовал против (полный список)
276 депутатов Верховной Рады проголосовали за введение военного положения в некоторых областях Украины.
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Присутствующие в Раде депутаты из фракций "БПП", "Народного фронта", "Самопомочи", Радикальной партии, ВО "Батькивщина" и "Воля народа" проголосовали за военное положение.
Против введения военного положения проголосовали восемь внефракционных депутатов - Бойко, Куприй, Деркач, Дунаев, Иоффе, Левочкин, Мураев, Тарута; 21 "оппоблоковец"; один депутат из группы "Партия "Видродження" - Святаш.
Ниже - поименное голосование:
Как сообщал УНИАН, 26 ноября Верховная Рада одобрила указ президента Украины "О введении военного положения в Украине". Он будет действовать в областях, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем.
Президент зачитал перечень этих областей: Винницкая, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Черниговская, Херсонская и внутренние воды Азово-Керченской акватории.